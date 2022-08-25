КНР: США вмешиваются во внутренние дела Китая

Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в четверг, 25 августа, заявил, что визит члена Сената Конгресса США Марши Блэкберн на Тайвань еще раз доказывает, что США вмешиваются во внутренние дела Китая, – сообщает ТАСС.

Лю Пэнъюй, в частности, сказал: «Китай выступает решительно против любого рода официальных связей между США и тайваньским регионом. Данный визит вновь доказывает, что США не желают стабильности в Тайваньском проливе и не жалеют усилий на разжигание конфронтации между двумя сторонами и вмешательство во внутренние дела Китая. КНР примет решительные контрмеры в ответ на провокации США».

Следует отметить, что ранее Пекин по поводу предстоящего визита парламентской делегации Канады на Тайвань в октябре 2022 года предупредил, что готов принять «решительные меры», если Канада «вмешается в вопрос» о статусе острова.

Напомним, что 17 августа стало известно, что восемь членов Постоянного комитета парламента по вопросам международной торговли, состоящие также в парламентской группе канадско-тайваньской дружбы планируют визит на Тайвань в октябре текущего года.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»