Утвержден новый морской маршрут для судов, участвующих в «зерновой сделке»

Новый маршрут для судов, идущих на Украину и выходящих из портов Одессы, Черноморска и Южного в рамках продуктовой сделки был объявлен в четверг, 26 августа, в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле, – сообщают СМИ.

В СКЦ сообщили следующее: «Совместный координационный центр объявил сегодня о новом маршруте для судов, заходящих и выходящих из трех украинских портов Одесса, Черноморск, Южный в рамках черноморской зерновой инициативы. Новый маршрут составляет по протяженности 320 морских миль и соединяет три порта с районами досмотра в турецких территориальных водах. Маршрут начнет работать с 26 августа. Он позволит сократить время транзита по морскому гуманитарному коридору и упростить планирование судоходства».

Стамбул, Иван Бабурин

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