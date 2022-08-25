В России выражают надежду, что украинские боевики не обстреляют ЗАЭС во время визита делегации МАГАТЭ

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в четверг, 25 августа, заявил, что Россия надеется, что у киевских силовиков хватит ума не обстреливать миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС, хотя среди них есть группировки, не подконтрольные киевским властям, – сообщают СМИ.

В эфире «Соловьев Live» Полянский сказал, что надеется на то, что во время посещения Запорожской АЭС делегация МАГАТЭ будет в безопасности.

«Хочется в это верить. Но это, как вы понимаете, зависит не от нас, будут обстрелы или не будут. Если бы от нас это зависело, естественно, их бы и не было никогда. Ну, у украинцев, наверное, ума хватит. Хотя мы знаем, что у них есть разные группы, и некоторые из них не подчиняются верховному командованию украинскому. Были такие примеры, это нас очень беспокоит», – заявил российский дипломат.

Что касается самой миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, Полянский сказал следующее:«Я думаю, что визит состоится в ближайшее время, в конце августа начале сентября. Сейчас идет активная подготовка. Миссия будет носить технический характер. В ее состав войдут технические специалисты, в том числе из «Росатома» и с Украины. Они будут оценивать ситуацию на станции. Безопасность. Меры, которые необходимо предпринять. Дать рекомендации. Это не группа по расследованию, это группа по оценке состояния станции»

Ранее сегодня, генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что лично готов возглавить миссию МАГАТЭ, которая прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни. В настоящее время МАГАТЭ и ООН составляют безопасный маршрут для делегации.

Москва, Иван Бабурин

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