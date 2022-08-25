Лиз Трасс призвала к строительству АЭС и разработке нефтяных месторождений

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, выступая на встрече с членами Консервативной партии в Норидже в четверг, 25 августа, заявила, что для преодоления энергокризиса в стране необходимо строить АЭС и разрабатывать новые нефтяные месторождения, – сообщает телеканал TalkTV.

В ходе трансляции мероприятий Трасс сказал: «Великобритании в свете отказа от российских углеводородов необходимо возобновить разработку новых нефтегазовых месторождений в Северном море, ускорить темпы строительства АЭС и активнее переходить на возобновляемые источники энергии».

Также глава британской дипломатии и претендент на кресло премьера заявила, что энергетический кризис в Великобритании продлится несколько лет и решение проблем потребует резких мер со стороны правительства.

«Если люди думают, что проблема будет решена в течение полугода, то они неправы. Это долгосрочная проблема», – сказал Лиз Трасс на встрече с однопартийцами.

Следует отметить, что Центр экономических и бизнес исследований в Лондоне опубликовал доклад, в котором говорится, что Великобритания рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни.

Лондон, Иван Бабурин

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