Кадыров попросил разрешения у Путина быстрее победить на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу, 26 августа обратился к президенту Росси Владимиру Путину с просьбой дать возможность поскорее закончить специальную военную операцию на Украине, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Кадыров опубликовал аудиообращение, в котором говорит следующее: «Прошу, и еще раз очень даже прошу верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию. Если из мирового сообщества 15% против нас, это не значит, что весь мир против нас. Мы эти 15% можем быстро усмирить, абсолютно никаких проблем нет».

Как сообщают СМИ, так Рамзан Кадыров отреагировал на обвинение в свой адрес в «военных преступлениях», распространенных Службой национальной безопасности Украины.

Грозный, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»