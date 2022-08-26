Боррель призвал Россию «переподключить» ЗАЭС к украинским электросетям

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу, 26 августа, назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС «чрезвычайно тревожной» и призвал российскую сторону «переподключить» станцию к электросетям Украины после артналета на ЗАЭС со стороны киевских неонацистов, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в Twitter Боррель написал: «Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается крайне тревожной. Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт поврежденных линий и полное переподключение станции к украинской электросети. Эксперты МАГАТЭ, наконец, должны получить возможность посетить объект».

Накануне украинская компания «Энергоатом» заявила, что все блоки Запорожской АЭС отключены от энергосети.

Следует напомнить, что ранее сегодня в пресс-службе администрации Энергодара сообщили, что украинские боевики нанесли новый артиллерийский удар по Запорожской АЭС. При этом, уточнялось, что инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинен.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Энергодара Александр Волга сообщил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме, полного отключения станции накануне в результате провокаций Киева не было.

«В сторону Украины электрическая энергия подается так же в штатном режиме, как это и было. АЭС на данный момент работает в штатном режиме. Никаких сбоев нет», – сказал Александр Волга.

Брюссель, Иван Бабурин

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