Израиль предлагает США не отказываться от ударов по ядерным объектам Ирана

Министр обороны Израиля Бени Ганц в ходе встречи с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном в пятницу, 26 августа, заявил, что Соединенным Штатам нужно сохранить возможность нанесения ударов по объектам иранской ядерной инфраструктуры, даже если стороны заключат новую ядерную сделку, – сообщает газета The Jerusalem Post .

Издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника в израильском минобороны отмечает, что американская сторона положительно отреагировала на призыв Ганца. По словам собеседника The Jerusalem Post , Ганц и Салливан договорились поддерживать совместные усилия по «подрыву достижений Тегерана» в сфере ядерных исследований.

Израильский чиновник также заявил изданию: «Ядерная сделка – это не мирный договор. Израиль и США продолжат сдерживать Иран даже в той реальности, где стороны придут к новому ядерному соглашению».

Следует напомнить, что ранее министр обороны Израиля заявил, что возобновление совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе нанесет ущерб мировой безопасности.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»