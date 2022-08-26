МИД РФ: Попытки Киева сорвать поездку специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС останутся безуспешными

Министерство иностранных дел России в пятницу, 26 августа, заявило, что Киевские власти делают все, чтобы сорвать поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчеты не оправдаются, – сообщили в министерстве.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится: «Российская сторона делает все необходимое, чтобы международная миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась, прошла в безопасном режиме и смогла достичь всех поставленных перед ней целей. Главное – остановить ядерный произвол со стороны режима Владимира Зеленского и положить конец обстрелам станции, обеспечив ее дальнейшую безопасную эксплуатацию».

«Это становится все более актуальным с учетом того, что украинские войска прямо сейчас наносят новые удары по ЗАЭС, в том числе попадая по району хранилища отработавшего ядерного топлива. Получается, что киевский режим продолжает делать все, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на объект. Эти расчеты не оправдаются», – заявили в МИД России.

В пресс-службе администрации города Энергодар сегодня вечером, что украинские боевики усиливают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, за прошедший час выпущено еще шесть снарядов.

«За прошедший час карателями ВСУ с противоположного берега Днепра было выпущено еще 6 артиллерийских снарядов. За текущие сутки зафиксировано уже 10 артиллерийских ударов по территории АЭС. Взрывы прогремели в непосредственной близости от хранилища ядерных изотопов», – говорится в сообщении.

В свою очередь источники The Wall Street Journal сообщают, что миссия МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС уже в начале следующей недели.

Собеседник издания сообщил, что миссия МАГАТЭ в начале следующей недели «почти наверняка» посетит ЗАЭС, хотя детали все еще обсуждаются.

«Сейчас идут лихорадочные приготовления к предстоящему визиту. Команда МАГАТЭ планирует доставить на ЗАЭС устройства радиационного контроля и другие средства на фоне опасений, что боевые действия в этом районе могут привести к ядерной катастрофе», – заявил источник The Wall Street Journal.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»