Медведев назвал условия применения ядерного оружия

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 26 августа, назвал условия при которых Россия может применить ядерное оружие, – сообщает французский телеканал LCI.

Отвечая на соответствующий вопрос в ходе интервью в программе Дариуса Рошбена , Медведев сказал: «Есть специальный документ, который называется «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». В пункте 19, если я не ошибаюсь, перечислено четыре основания для применения ядерного оружия. Ну для интереса и для французской публики я их перечислю: Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение удара по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства».

При этом зампред Совбеза России заявил, что пока таких действий не наблюдается и отметил, что в отличие от России, страны НАТО активно применяют оружие с обедненным ураном: «И в Югославии, и в Ираке, и вокруг этого существует и своя интрига, и свои последствия, весьма печальные».

Москва, Иван Бабурин

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