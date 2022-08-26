Медведев: Отказа Украины от вступления в НАТО уже недостаточно

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в пятницу, 26 августа, заявил, что отказ Украины от участия в НАТО сейчас уже недостаточное условие для достижения мира, – сообщает французский телеканал LCI.

В интервью в программе Дариуса Рошбена Медведев, в частности, сказал: «Отказ от участия в Североатлантическом альянсе – это сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира. Необходимо выработать те самые гарантии. Вот как только гарантии будут выработаны, положены в договор, скрепленный всеми сторонами, это будет уже достаточным условием для того, чтобы прекратить операцию, конечно, при достижении ее целей»

Что касается перспективы переговоров России и Украины на высшем уровне Дмитрий Медведев заявил, что это будет зависеть от развития событий.

«Это будет зависеть от развития событий. Мы и так были готовы с ним разговаривать. Другое дело, что они постоянно пытались вытащить на переговоры на высшем уровне, но им было сказано и президентом нашей страны, и другими участниками этих переговоров, что такого рода встреча может состояться только при определенных условиях».

Медведев напомнил, что переговоры шли в Белоруссии и в Турции, но «в какой-то момент руководство Украины, как бы мы к нему ни относились, во главе с господином Зеленским сказало, что нам эти переговоры не нужны, нам нужна война до победного конца или, как принято сейчас говорить, война до последнего украинца. И они уехали с этих переговоров, и больше в них не участвуют».

Москва, Иван Бабурин

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