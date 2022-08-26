НАТО обеспокоилась присутствием России в Арктике

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Канаду на базе ВВС в провинции Альберта, в пятницу, 26 августа, заявил, что Североатлантический альянс обеспокоен наращиванием военного присутствия России в Арктике, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления на военной авиабазе Столтенберг сказал: «Важность Крайнего Севера возрастает для НАТО и для Канады, поскольку мы наблюдаем значительное наращивание российских вооруженных сил новыми базами и новыми системами вооружения. Возможности России в Арктике представляют для нас стратегический вызов».

«Пекин и Москва усилили свое практическое сотрудничество в Арктике. Это составляет часть углубленного стратегического партнерства, которое бросает вызов нашим ценностям и нашим интересам. Наш ответ – сильное и предсказуемое присутствие в регионе», – добавил генсек блока НАТО.

Оттава, Иван Бабурин

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