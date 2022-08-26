Минобороны РФ: Неонацисты Украины нанесли удар из американской системы Himars по больнице

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу, 26 августа, сообщил, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) продолжают наносить удары по объектам социальной инфраструктуры, в том числе медицинским учреждениям.

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал: «26 августа 2022 г. подразделениями 27-й артиллерийской бригады ВСУ из американских реактивных систем «Himars» совершен обстрел больницы в городе Стаханове Луганской Народной Республики. В результате ракетного удара здание получило серьезные повреждения, по предварительным данным погибли три человека, семь – получили ранения различной степени тяжести. При этом командирам подразделений ВСУ, отдавшим преступный приказ, было заранее известно о том, что выбранная цель является действующим гражданским медицинским объектом (имеет обозначение в виде красных крестов на белом фоне), в котором на лечении находились пожилые люди, дети и беременные женщины».

Кроме того, начальник НЦУО России рассказал о том, что ВФУ продолжают использовать гражданские объекты в военных целях, а именно:

«В Белицком Донецкой Народной Республики украинские националисты в здании школы № 10 ВФУ оборудовали опорный пункт, а на прилегающей территории разместили тяжелую бронетехнику и артиллерийские орудия, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась, националисты используют их в качестве «живого щита». В Доброполье Донецкой Народной Республики на территории школы № 6 подразделения ВСУ оборудовали казарму и склады боеприпасов, развернули позиции дальнобойной артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты. В Панютино Харьковской области в школе № 2 дислоцированы боевики националистических батальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника, при этом жители прилегающих жилых кварталов в безопасные места не эвакуированы».

Москва, Иван Бабурин

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