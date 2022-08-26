Медведев о Зеленском как о переговорщике: Зависим от других стран и подвержен влиянию психотропных препаратов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 26 августа, заявил, что Зеленский он не вызывает доверия как переговорщик, поскольку он несамостоятелен и подвержен влиянию психотропных препаратов, – сообщает французский телеканал LCI.

В интервью программе Дариуса Рошбена Медведев сказал: «Если говорить о том, вызывает ли Зеленский у нас доверие, то, безусловно, нет. Поскольку это человек, который является неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов. Но что же делать – его избрали украинские граждане. Зеленский как минимум пытается выполнять функции президента страны и верховного главнокомандующего и в настоящий момент представляет Украину, и при тех или иных условиях он все равно сохраняет эти качества, качества собеседника».

Москва, Иван Бабурин

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