Зеленский рассказал, как спасает от голода Африку, Азию и Европу

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеоролике в пятницу, 26 августа, рассказал, как Украина спасает страны Африки, Азии и Европы от голода, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеообращении Зеленский, в частности, сказал: «Сегодня можем сделать и первые выводы о спасении многих стран, многих народов от продовольственного кризиса, который Россия так хотела обострить до реального голода. Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов – Черноморска, Одессы и Южного – экспортировали первый из 24-х миллионов тонн агропродукции. Это победа».

«44 судна с украинской агропродукцией уже отправлены в 15 стран мира. Есть еще 70 заявок на прибытие судов на загрузку. Цель – выйти на объем 3 миллиона тонн экспорта по морю ежемесячно. И это чрезвычайно важно для Африки, Азии и Европы», – заявил глава украинцев.

В свою очередь, ранее сегодня МИД России привел конкретные данные, куда именно отправляется украинское зерно.

«Четыре сухогруза с продовольствием были направлены в Италию, три – в Южную Корею, по два – в Румынию, Китай, Египет, Израиль и Нидерланды, и по одному – в Ирландию, Иран, Грецию, Ливию и Германию. Только одно судно в рамках «продуктовой сделки» отправили в Джибути с дальнейшей перевалкой 23 тонн зерна в Эфиопию», – сообщили в российском МИДе.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»