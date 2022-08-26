Экс-сенатор США: Нам все равно, сколько украинцев умрет. Мы хотим победить

Экс-сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк заявил, что властям Соединенных Штатов без разницы, сколько погибнет украинцев, поскольку российско-украинский конфликт для властей США можно сравнить с футбольным матчем, в котором хочется победить любой ценой, – сообщают СМИ со ссылкой на видео, появившееся в сети в пятницу, 26 августа.

В стремительно распространяющемся в сети интернет видео Блэк говорит: «Нам все равно, сколько украинцев умрет. Сколько умрет женщин, детей, гражданских, военных. Нам все равно. Это как великий футбольный матч, и мы хотим победить».

«Очевидно, что Россия не планировала вторжение заранее, – говорит экс-сенатор, – так как военно-тактическая наука предполагает соотношение 3:1 между атакующими войсками и обороняющимися – только в этом случае у атаки есть возможность одержать победу на поле боя. Однако к началу спецоперации ВС РФ имели на данном участке лишь 160 тыс. человек личного состава, в то время как Украина сосредоточила 250 тыс. человек для нападения на Донбасс».

Представитель американского истеблишмента отмечает, что в декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин приложил огромные усилия, чтобы предотвратить начало широкомасштабной войны. НАТО же просто проигнорировало предложения российской стороны по выходу из кризисной ситуации.

«Путин был вынужден напасть, чтобы предотвратить нападение Украины на Донбасс», – заявляет Блэк.

Что касается непосредственно боевых действий на Донбассе, американец отмечает следующее: «Россия полностью доминирует в воздухе. Но обратите внимание на то, что русские самолеты не бомбят центр Киева, правительственные здания и кварталы, критически важную для Украины инфраструктуру энергообеспечения и водоснабжения. Это происходит потому, что в России все еще возлагают надежду на мирный исход конфликта».

В своем видеоролике Ричард Блэк также напоминает о ставшем известном видео, на котором российский танк останавливается перед толпой гражданских в одном из украинских сел.

«Во Вьетнаме американский танк в такой ситуации просто проехал бы через толпу, даже не сделав предупредительного выстрела», – говорит политик.

В финале своего обращения экс-сенатор США от штата Вирджиния, подчеркивает, что Украина не может принять решение о мире.

«Решение про мир может быть принято только в Вашингтоне, но пока мы хотим продолжать эту войну, мы будем воевать пока не умрет последний украинец», – резюмирует Ричард Блэк.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»