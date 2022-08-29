В Швеции рассказали о трудных переговорах с Турцией о членстве в НАТО

Переговорный процесс с Турцией о вступлении Швеции в НАТО стокнулся с новыми трудностями, признала глава шведского МИД Анн Линде.

Депутаты от Левой партии подняли флаг запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, и турецкие СМИ широко осветили этот момент. Анн Линде отметила, что партия воспользовалась свободой слова, но акция плохо повлияла на позиции шведской стороны в общении с Турцией.

«Переговоры НАТО с Турцией стали еще более трудными. Турецкие СМИ постоянно освещают это и подобные события. По шведским законам, мы говорим, что это свобода слова. Но мы думаем, что это очень неподходящая ситуация для правительства» – приводит слова министра РИА Новости.

В июне Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум, в котором были учтены требования Турции в области безопасности с учётом желания Финляндии и Швеции стать членами НАТО. 26 августа стороны встретились в Финляндии, чтобы обсудить, как идёт работа в рамках совместного механизма для контроля за выполнением меморандума и расширения сотрудничества в области общей безопасности. Осенью для продолжения работы пройдёт встреча экспертов трёх стран.

Всё члены НАТО должны одобрить принятие новых членов. Пока из 30 стран только семь не ратифицировали заявки Швеции и Финляндии. Это Турция, Греция, Испания, Португалия, Словакия, Чехия и Венгрия.

Стокгольм, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»