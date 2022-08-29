Саакашвили проверил судмедэксперит из ООН

Грузинский невролог Отар Тоидзе в понедельник, 29 августа, заявил, что состояние здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили обследовал судебно-медицинский эксперт, присланный Верховным комиссариатом ООН по правам человека, – сообщают грузинские СМИ.

Общаясь с журналистами, Тоидзе сказал: «Он (эксперт от ООН – прим.ред.) осмотрел пациента и сказал, что пришлет мне свои впечатления. Господин Михаил рассказал ему обо всем, о чем спрашивал эксперт, в том числе по поводу процедурных вопросов. Состояние Саакашвили постоянно ухудшается. Мы опасаемся внезапного ухудшения».

Напомним, что грузинского экс-президента в мае перевели из тюрьмы в частный медицинский центр в Тбилиси, где его адвокаты добились от властей разрешения допустить к нему иностранных медиков.

Тбилиси, Иван Бабурин

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