Москалькова призвала мировое сообщество принудить Киев прекратить обстрелы ЗАЭС

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в понедельник, 29 августа, заявила, что мировому сообществу нужно оказать давление на Киев, чтобы принудить его прекратить обстрелы Запорожской АЭС, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Москалькова написала: «Чтобы избежать ядерного катаклизма и сохранить жизни миллионов людей, считаю необходимым оказать всестороннее международное давление на украинскую сторону и принудить ее к незамедлительному прекращению обстрелов Запорожской АЭС. Из-за обстрелов Запорожской АЭС украинскими войсками складывается угрожающая ситуация для мирного населения Украины и всей Европы».

«Российская сторона неоднократно заявляла о готовности обеспечить работу представителей МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, однако, именно украинские власти создавали для этого визита препятствия», – заявила российский Уполномоченный по правам человека.

Татьяна Москалькова также сообщила, что она обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет «с просьбой принять все необходимые меры для предотвращения гуманитарной катастрофы, развязываемой Киевом, оказать воздействие на украинское руководство и поспособствовать обеспечению безопасной работы экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС».

Москва, Иван Бабурин

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