Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси отправилась из Вены на Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник, 29 августа, заявило, что миссия агенства во главе с директором организации Рафаэлем Гросси отправилась из Вены на Запорожскую АЭС, – сообщают СМИ.

В сообщении на сайте агентства говорится: «Миссия МАГАТЭ будет способствовать обеспечению ядерной безопасности и физической безопасности на Запорожской АЭС и осуществлять жизненно важные мероприятия по гарантиям. Миссия внесет ясность в ситуацию и поможет устранить любую противоречивую информацию о состоянии объекта, его работе и нанесенном ему ущербе. Эксперты оценят работоспособность основных и резервных систем охраны и безопасности, а также условия работы персонала диспетчерской».

«Факты, собранные во время посещения станции, необходимы МАГАТЭ, чтобы провести независимую оценку рисков ядерной безопасности и физической безопасности», – заявили в международной организации.

В свою очередь, ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также сообщила, что эксперты МАГАТЭ выехали из Вены, как ожидается, в течение ближайших дней прибудут на Запорожскую АЭС.

В эфире телеканала Россия 24 Захарова сказала: «Мы ждем эффективной и квалифицированной, профессиональной работы инспекции, которая, как вы правильно сказали, уже выехала из Вены и ожидается вскоре, в течение ближайших дней, прибудет на объект».

Вена, Иван Бабурин

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