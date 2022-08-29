Белый дом не знает, откуда прилетают снаряды на ЗАЭС, но Россию должна «заглушить» реакторы на станции

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 29 августа, заявил, что власти США не знают откуда ведется обстрел ЗАЭС, но призывают временно заглушить реакторы на атомной станции, – сообщает ТАСС.

В ходе брифинга Кирби сказал: «Мы в полной мере поддерживаем миссию экспертов МАГАТЭ на АЭС. Россия должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ на АЭС этим независимым инспекторам. Мы также считаем, что Россия должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг станции. Мы продолжаем считать, что контролируемое отключение ядерных реакторов ЗАЭС будет наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом действий в краткосрочной перспективе».

При этом Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома заявил, что у США нет возможности следить за тем, с чьей стороны прилетают снаряды на Запорожскую АЭС.

«У США нет возможности следить за тем, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС», – сказал в ходе брифинга Джон Кирби.

Вашингтон, Иван Бабурин

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