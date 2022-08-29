МИД РФ: Западные элиты деградируют

Директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил, что политические элиты в некоторых странах Евросоюза деградируют, – сообщает в понедельник, 29 августа, журнал Международная жизнь.

В интервью изданию Дробинин сказал: «Отправной точкой наших внутренних рассуждений и раздумий остается то, что мы имеем дело с хорошо образованными людьми, которые закончили ведущие университеты и имеют хорошее образование. Вместе с тем, и это неоднократно отмечалось, имеет место, на наш взгляд, я сейчас недипломатично скажу, процесс деградации политических элит, которые сейчас правят бал в ключевых странах Евросоюза. Чего стоят заявления некоторых министров иностранных дел ведущих стран Европы, которые путают географические названия, исторические реалии».

Москва, Иван Бабурин

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