Трамп призвал заново провести выборы президента США-2020

Экс-президент США Дональд Трамп в понедельник, 29 августа, заявил, что необходимо немедленно признать выборы главы государства 2020 года скомпрометированными и провести новые, – сообщают СМИ.

В своей социальной сети Truth Social Трамп написал: «ФБР похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами, потому что ведомству было известно, что если бы оно этого не сделали, я легко бы выиграл президентские выборы в 2020 году. Это большой обман и вмешательство в выборы на уровне, никогда не виданном в Соединенных Штатах».

«Решение – объявить настоящего победителя, или, как минимум, объявить выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые выборы!», – призвал экс-президент США.

Следует отметить, что ранее этот Дональд Трамп заявил, что «мысленно» уже принял решение на счет своего участия в предстоящих президентских выборах, что он не сомневается в том, что сможет одержать победу в президентской гонке, если все же заявит о своем участии, однако пока не будет говорить, пойдет ли он на выборы.

Вашингтон, Иван Бабурин

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