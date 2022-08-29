В Пентагоне не исключают, что Запорожскую АЭС обстреливает Украина

Представитель министерства обороны США высокого ранга на брифинге в понедельник, 29 августа, заявил, что Пентагон не исключает, что огонь близ территории Запорожской АЭС (ЗАЭС) ведут вооруженные силы Украины (ВСУ), – сообщает ТАСС со ссылкой на журнал U.S. News & World Report.

Военный чиновник Пентагона в связи с неоднократными заявлениями России о том, что Украина деле обстреливает ЗАЭС, в частности, сказал: «Я думаю, что есть вероятность того, что это так. Во многих случаях это ответный огонь. Украина очень хорошо осведомлена о потенциальных последствиях удара по атомной электростанции и она делает все возможное, чтобы этого не произошло. Они вели с нами консультации по этому поводу».

Вашингтон, Иван Бабурин

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