Российское торгпредство напомнило об ограничениях при пересечении Российско-Финской границы

Торговое представительство России в Финляндии во вторник, 30 августа, ввиду санкционного режима между Россией и странами ЕС, а также в связи с появлением сообщений об изъятии денег у граждан РФ при пересечении границы опубликовало памятку о пересечении границы с этой страной, – сообщают СМИ.

В сообщении на сайте российского ведомства говорится: «В связи с появлением в СМИ публикаций, связанных с изъятием у российских граждан денежных средств при пересечении российско-финляндской границы дублируем ранее подготовленную торгпредством памятку».

«Ввиду ограничительных мер ЕС в отношении перемещения товаров между Евросоюзом и РФ запрещается вывоз в Россию (в том числе и физлицами) предметов роскоши, то есть товаров, стоимость которых превышает 300 евро за единицу.

В отношении бытовой техники пороговая граница стоимости составляет 750 евро, в отношении музыкальных инструментов – 1,5 тысячи евро, мотоциклов и скутеров – 5 тысяч евро, в отношении иных транспортных средств – 50 тысяч евро.

Запрещается вывоз из ЕС в Россию банкнот евро, за исключением случаев, когда физлица и члены их семей вывозят валюту для личного пользования. Валюта в банкнотах может вывозиться для целей дипломатических и консульских представительств или международных организаций. В случае ввоза и вывоза наличной валюты в сумме более 10 тысяч евро необходимо ее письменное декларирование в таможне Финляндии», – говорится в памятке, опубликованной на сайте торгпредства РФ в Финляндии.

Кроме того, отмечается, что запрещен ввоз в Финляндию из РФ топлива в канистрах, а также крепких алкогольных напитков (крепостью свыше 22%), в том числе и приобретенных в магазине беспошлинной торговли.

Напомним, накануне в СМИ появились сообщения об изъятии финскими таможенниками у гражданина России суммы в размере 1390 евро.

Москва, Иван Бабурин

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