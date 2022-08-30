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Вторник, 30 августа 2022, 19:33 мск

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Медведев: Пусть уже быстрее вводят полный запрет на шенгенские визы

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев во вторник, 30 августа, заявил, что евроначальникам пора уже ввести полный запрет на шенгенские визы для россиян, на не заниматься «русофобским кудахтаньем».

В своем телеграм-канале Медведев написал: «К предстоящему заседанию глав МИД ЕС по визовой тематике. Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России».

«Европейцы в очередной раз покажут свое истинное лицо и меньше будут отвлекать враньем и бредовыми посулами Россию и ее граждан от ведения специальной военной операции. A la guerre comme a la guerre («на войне как на войне» по-французски, – прим. ред.)», – отметил зампред Совбеза РФ.

Напомним, что министры иностранных дел стран ЕС в среду в Праге на неформальной встрече рассмотрят предложение Прибалтийских республик о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам России.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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