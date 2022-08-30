NYT: Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС завтра

Миссия МАГАТЭ, прибывшая в Киев накануне в составе 14 человек, посетит Запорожскую АЭС в среду, 31 августа, – сообщает The New York Times.

По данным издания, инспекция МАГАТЭ на ЗАЭС продлится 4 дня: с 31 августа по 3 сентября.

В сою очередь, украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины пишут о встрече во вторник, 30 августа, в Киеве директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с Владимиром Зеленским.

Сообщается, что на встрече с главой МАГАТЭ Зеленский заявил: «Мы хотим, чтобы миссия МАГАТЭ во главе с директором Гросси нашла возможность благодаря нашим спецслужбам, коридорам безопасности попасть на станцию и сделать максимум, чтобы избежать угроз мирового масштаба. Мы доверяем вашим специалистам. Мы хотим, чтобы была не только проверка – это тактические действия, а есть стратегические решения. Станция находится в украинской собственности и контролируется украинскими специалистами».

Кроме этого, лидер украинцев призвал к срочной демилитаризации станции и выводу с ее территории всех российских военных «со взрывными веществами и оружием».

В свою очередь, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сегодня, 30 августа, заявил, что российские военные умышленно обстреливают коридоры, чтобы предложить проход миссии МАГАТЭ через подконтрольные России территории – Крым или Донецкую и Луганску народные республики.

Киев, Иван Бабурин

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