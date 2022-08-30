В США заявили, что Иран поставляет России ударные беспилотники

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге во вторник, 30 августа, заявила, что Россия получила от Ирана беспилотные летательные аппараты (БПЛА), – сообщают СМИ.

В ходе брифинга пресс-секретарь администрации США сказала: «По нашей оценке, Россия в течение нескольких дней в августе получила от Ирана БПЛА серии Mohajer-6 и Shahed. На российские транспортные самолеты погрузили оборудование БПЛА на аэродроме в Иране, затем они вылетели из Ирана в Россию. Это мы видим, таковы наши оценки».

Вашингтон, Иван Бабурин

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