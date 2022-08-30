Эрдоган: Греция бросила вызов НАТО

Эрдоган во вторник, 30 августа, заявил, что, Греция, задействовав С-300 при преследовании турецких самолетов, бросила вызов НАТО и партнерам по Альянсу, – сообщает издание Haberler.

Сообщается, что Эрдоган, в частности, сказал: «Греция бросила вызов НАТО и союзникам, усилив свое враждебное поведение, которое началось с преследования нашего воздушного пространства и самолетов, до уровня задействования С-300. Греция не является ни политическим, ни экономическим, ни военным партнером и собеседником Турции. Как и 100 лет назад, мы знаем истинные намерения тех, кто пытается потратить время и энергию нашей страны, используя Грецию сегодня».

Ранее сообщалось, что 23 августа, греческие ПВО пытались перехватить турецкие истребители, которые выполняли задачи в рамках миссии НАТО в Восточном Средиземноморье. Несмотря на это, самолеты ВВС Турции выполнили задачи и вернулись на авиабазы. Со своей стороны Греция опровергла утверждения Турции о применении С-300.

Следует отметить, что в понедельник, 29 августа, Турция заявила, что поднимет на уровне НАТО вопрос о данном инциденте, а также, что против Греции необходимо применить санкции.

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