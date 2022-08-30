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NewDayNews.ru

Среда, 31 августа 2022, 00:32 мск

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США угрожают России очередными санкциями за референдумы на освобожденных территориях Украины

Первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге во вторник, 30 августа, заявил, что в случае проведения референдумов о вхождении в состав России освобожденных от киевского режима территорий Украины, Соединенные Штаты могут ввести новые экономические санкции, – сообщает ТАСС.

В ходе телефонного брифинга для представителей СМИ, отвечая на соответствующий вопрос, Пател сказал: «У нас в арсенале есть целый ряд мер, которые мы можем применить против России. Будь то экономические санкции или другие меры. Экономические издержки наносят удар по России. И этот удар является сильным. Российская экономика так сильно привязана к ископаемым видам топлива, что у них нет значительной альтернативной промышленности, которая позволяла бы компенсировать снижение прибыли от нефти и газа. Так что это пример того, как наши действия продолжают способствовать привлечению России к ответственности».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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