СМИ: Байдену готовят импичмент

Представители Республиканской партии США планируют объявить импичмент президенту Джо Байдену после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, – сообщает во вторник, 30 августа, издание The Hill.

Как пишет газета, статьи с предложением об импичменте Байдену уже были внесены в Конгресс. Республиканцы считают, что добиться лишения президента США своих полномочий удастся в том случае, если по итогам выборов они смогут установить контроль над Палатой представителей.

«Республиканцы обвиняют Байдена в совершении «тяжких преступлений» в вопросах пограничного контроля, ситуации с коронавирусом в стране и выводом американских войск из Афганистана. Минимум восемь резолюций с предложением об объявлении импичмента президенту США было зарегистрировано в нижней палате Конгресса. Срок их действия истекает с окончанием текущего созыва Палаты представителей», – пишут авторы издания The Hill.

Вашингтон, Иван Бабурин

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