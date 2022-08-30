Путин утром направит телеграмму соболезнования родным и близким Горбачева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздно вечером во вторник, 30 августа, сообщил, что Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева, – сообщают СМИ.

Песков, в частности, сказал: «Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева. Утром он направит телеграмму соболезнования родным и близким».



Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице после тяжелой и продолжительной болезни.



Москва, Иван Бабурин

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