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Среда, 31 августа 2022, 01:53 мск

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Путин утром направит телеграмму соболезнования родным и близким Горбачева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздно вечером во вторник, 30 августа, сообщил, что Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева, – сообщают СМИ.

Песков, в частности, сказал: «Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева. Утром он направит телеграмму соболезнования родным и близким».

Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице после тяжелой и продолжительной болезни.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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