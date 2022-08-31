Минобороны РФ в целях безопасности передало в ООН точные адреса школ в ЛНР и ДНР

Минобороны России в среду, 31 августа сообщило, что для безусловного обеспечения безопасности учеников и учителей опубликовало и направило в ООН, международным гуманитарным организациям и руководству Украины точные адреса всех школ в ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины.

В сообщении, распространенном минобороны России говорится: «Для безусловного обеспечения безопасности учеников и преподавателей, минобороны России опубликованы и направлены в ООН, международным гуманитарным организациям, а также руководству Украины адреса и точные данные местоположения всех начинающих работу 1 сентября 2022 года школ в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях».

«Накануне начала нового учебного года информируем, что в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях 1 сентября 2022 года открывают свои двери 1422 школы для 326 тысяч 438 учащихся. Российская сторона реализует комплекс всех необходимых мероприятий по защите данных учебных заведений от любых угроз.», – заявили в оборонном ведомстве.

В минобороны обратили внимание на то, что «поставленные США и европейскими странами дальнобойные ударные средства значительно расширили возможности киевского режима наносить преступные удары по жилой инфраструктуре и учебным заведениям артиллерийским и ракетным оружием западного производства. Киевский режим продолжает намеренные обстрелы социально значимых объектов в Донецкой, Луганской народных республиках и в других районах, освобожденных от националистов в ходе специальной военной операции. Ударам подвергаются школы, больницы, детские сады и жилые дома».

«Требуем от Организации Объединенных Наций, всего международного сообщества принятия эффективных мер для недопущения обстрелов школ киевским режимом и гарантированного исключения данных объектов и прилегающих к ним территорий от поражения огневыми средствами вооруженных сил и других военизированных формирований Украины», – заявили в российском оборонном ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

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