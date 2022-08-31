МИД России запретил въезд 55 канадцам

Министерство иностранных дел России в среду, 31 октября закрыло въезд 55 канадским политикам, общественным деятелям и военным, – сообщает на сайте ведомства.

В заявлении внешнеполитического ведомства РФ говорится: «В связи со все новыми санкциями, которые вводит против граждан России правящий режим премьера Джастина Трюдо, приверженный русофобскому курсу, въезд в Российскую Федерацию закрывается, исходя из принципа взаимности, для 55 высокопоставленных военных, политиков и общественных деятелей Канады».

Следует отметить, что в список из тех, кому запрещен въезд в Россию, 48 человек в перечне являются военными. Кроме них, в на территорию РФ не смогут въехать: исполнительный директор Консервативной партии Канады Уэйн Бенсон, бывший член палаты общин парламента Канады Крейг Скотт, заместитель командующего военно-воздушными силами Канады Колин Кейвер и другие.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»