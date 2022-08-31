В ответ на приостановку упрощенного визового режима Россия предпримет неожиданные для Брюсселя меры

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в среду, 31 августа, заявил, что Москва в ответ на решение Евросоюза приостановить упрощенный визовый режим с РФ может принять как симметричные, так и асимметричные меры, которых в Брюсселе не ожидают, – сообщает РИА Новости.

Зам.главы российского МИДа, в частности, сказал: «Нарушение, обход или выход ЕС из соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме не останется без последствий. Мы сами будем решать, будут меры симметричными, асимметричными или какими-то другими, которых в ЕС не ожидают. Если в Брюсселе решили в очередной раз выстрелить себе в ногу, это их выбор. Страны ЕС, прекратив сообщение с Россией, наказывают своих же граждан. В частности, они лишают возможности приехать сюда тех, кто хочет здесь работать. Такие меры стали дикостью и позором для просвещенной Европы».

«Интересно, железную дорогу Санкт-Петербург – Хельсинки финны разберут на металлолом? Страны Запада из штанов выпрыгивали, чтобы включить в Хельсинский заключительный акт положение о свободе передвижения. «Авторитарный СССР» дал на это согласие. Как и на свободу информации. Теперь ЕС занят сооружением заборов», – заявил Александр Грушко.

Напомним, ранее сегодня, ЕС большинством голосов решил расторгнуть соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. При этом общего запрета на «шенген» для россиян не будет.

Москва, Иван Бабурин

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