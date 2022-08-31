Финляндия планирует выдавать визы только российским «правозащитникам» и оппозиционным журналистам

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в среду, 31 августа, заявил, что правительство страны намерено изучить возможность помощи в выдаче виз правозащитникам, членам гражданского общества и оппозиционным журналистам, оказавшимся в критической ситуации, в частности, в России, в том числе из-за спецоперации на Украине, – сообщает телерадиокорпорация YLE.

Сообщается, что Хаависто, в частности, сказал: «Для удовлетворения этой потребности предлагается ввести новый тип национальной визы – гуманитарную визу, которая позволит представителям этих групп въезжать в Финляндию. Эти вопросы должны решаться в индивидуальном порядке. Визы можно было бы выдавать только в некоторых особых случаях, таких как война на Украине».

Хельсинки, Иван Бабурин

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