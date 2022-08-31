WSJ: США с ближневосточными союзниками создают сеть из морских беспилотников против Ирана

США вместе с Израилем, Саудовской Аравией и другими ближневосточными государствами создают сеть из 100 беспилотных плавательных аппаратов для морских наблюдений и сдерживания военной активности Ирана, – сообщает Wall Street Journal.

Издание пишет, что сеть планируется развернуть от Суэцкого канала до морских границ Ирана к лету 2023 года. а собираемая ими информация должна передаваться и анализироваться в командном центре Пятого флота США в Бахрейне

«Дроны смогут находиться в автономном плавании до полугода. В дальнейшем планируется развернуть аналогичные сети в других регионах миру, где действуют американские военные», – сообщает WSJ.

Вашингтон, Иван Бабурин

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