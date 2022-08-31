Турция обвинила британское агентство Reuters в распространении лжи

Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в среду, 31 августа, заявил, что агентство Reuters ​​​​​​распространяет недостоверные и лживые новости, – сообщают СМИ.

На своей странице в Twitter Алтун написал: «Это не первый раз, когда Reuters публикует недостоверные и фейковые новости. Reuters распространяло дезинформацию против Турции в разгар террористической активности ИГИЛ*, в то время как наша страна безжалостно расправлялась с этой организацией. На самом деле, это была попытка скрыть тот факт, что некоторые западные правительства закрывали глаза или, с помощью своих спецслужб, активно способствовали притоку иностранных боевиков в Сирию. Reuters также исказило заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана, когда Турция предпринимала начальные шаги при переходе на президентскую систему правления, и в итоге им пришлось править новость».

«Мы еще раз напоминаем вам, что так нельзя заниматься настоящей журналистикой, независимо от обстоятельств, и призываем вас сообщать факты и только факты», – заявил руководитель управления по коммуникациям администрации турецкого президента.

Как отмечает ТАСС, агентство Reuters ранее в среду разместило материал, в котором утверждалось, что турецкие СМИ подвергаются цензуре со стороны руководства Турции, включая самого Алтуна и возглавляемого им ведомства. В качестве примера Reuters привело ситуацию вокруг отставки зятя президента Турции Берата Албайрака, занимавшего должность министра энергетики и природных ресурсов республики с 2015 по 2018 годы и министра финансов и казначейства Турции с 2018 по 2020 годы.

В своей публикации Reuters написало, что когда Албайрак объявил о своей отставке в 2020 году, более суток турецкие СМИ молчали об этом «самом драматичном расколе в окружении Эрдогана за почти два десятилетия его пребывания у власти».

*запрещенная в РФ террористическая организация

Анкара, Иван Бабурин

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