Обещанные Пентагоном Киеву ЗРК еще не произведены

Официальный представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге в среду, 31 августа, заявил, что обещанные Киеву норвежские передвижные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, пока не поставлялись, так как еще не произведены, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос, пресс-секретарь минобороны США сказал: «Насколько мне известно, комплексы будут произведены подрядчиком, а затем их будут передавать по мере готовности».

Следует напомнить, что на прошлой неделе Пентагон сообщил о заключении контракта с производителем вооружений Raytheon на закупку ЗРК NASAMS для Украины на $182 млн. Ранее на этой неделе США объявили о выделении Киеву военной помощи почти на $3 млрд. В новый пакет, в частности, также вошли шесть комплексов NASAMS.

NASAMS – Норвежский передовой ракетный комплекс класса земля-воздух (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System).

Вашингтон, Иван Бабурин

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