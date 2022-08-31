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NewDayNews.ru

Четверг, 1 сентября 2022, 02:06 мск

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Лиз Трасс пообещала позвонить Зеленскому сразу после избрания премьером Великобритании

Фото: www.gov.uk

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в среду, 31 августа, заявила, что после вступления в должность премьер-министра, в случае ее избрания, первое что сделает – позвонит Владимиру Зеленскому, – сообщает газета The Daily Telegraph.

В интервью британскому изданию Трасс сказала: «Когда я войду на Даунинг-стрит, 10, первый мой звонок будет президенту Зеленскому. Мое послание ему будет очень ясным: Великобритания сделает все, что может, чтобы помочь Украине. Я осознаю насколько такой звонок для него»,

В свою очередь, другая британская газета, Financial Times, пишет, что в Белом доме считают политику Трасс слишком агрессивной, вызывающей недовольство в администрации США.

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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