Немецкие политики поставят вопрос о выдворении украинского посла

Депутаты правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявили о планах предложить Бундестагу объявить персоной нон грата посла Украины в Берлине Андрея Мельника, – сообщает немецкий портал T-online.

T-online со ссылкой на документ фракции АдГ в парламенте Германии пишет, что требование партии в отношении посла Украины объясняется «многократными оскорблениями и унижением» немецкого народа, представителей правительства Германии и политиков страны.

«ФРГ должна защищать свои интересы и принять соответствующие меры в отношении Мельника», – говорится в документе «Альтернативы для Германии».

Следует отметить, что авторы онлайн портала указывают, что возможность реальной высылки Мельника из-за обращения АдГ находится под вопросом, так как парламент Германии может лишь рекомендовать объявить посла персоной нон грата, но решение будет принимать правительство.

Берлин, Иван Бабурин

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