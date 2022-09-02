«Экстремисты и враги демократии»: Байден обрушился на Трампа и его сторонников

Президент США Джо Байден назвал своего предшественника и его сторонников воплощением экстремизма, который угрожает самим основам политической системы страны – равенству и демократии. Об этом глава Белого дома заявил в обращении к нации.

«Дональд Трамп и его сторонники – республиканцы-MAGA (те, кто поддерживает лозунг Make America Great Again («Сделаем Америку вновь великой»). – прим. ред.) – это экстремисты, которые несут угрозу основам нашей страны», – сказал Байден (цитата по «Интерфаксу»).

«Равенство и демократия находятся под угрозой. И мы сделаем себе только хуже, если будем притворяться, что это не так», – уверен президент США.

По его мнению, Трамп и его сторонники пропагандируют насилие, не уважают конституцию и американский народ. Свидетельством этого, полагает Байден, стал штурм Капитолия 6 января 2021 года с требованием отмены результатов президентских выборов. «Нельзя любить свою страну только тогда, когда ты побеждаешь», – заявил Байден.

Президент США призвал американцев объединиться в защиту демократии. «Нельзя быть сторонним наблюдателем подрыва нашей демократии», – подчеркнул он.

Американские комментаторы связывают резкий выпад Байдена в адрес Трампа с предстоящими промежуточными выборами в Конгресс США 8 ноября этого года, по итогам которых республиканцы могут вернуть себе большинство в обеих палатах парламента. По некоторым оценкам и последним опросам общественного мнения, у демократов появились небольшие шансы сохранить контроль над Конгрессом, передает ТАСС. Байден пошел в атаку против экс-президента США и его сторонников в надежде переломить выборную гонку.

На речь Байдена уже отреагировали представители Республиканской партии. Председатель национального комитета республиканцев Ронна МакДэниел заявила, что президент США своими нападками на Республиканскую партию сеет раздор в американском обществе, пытаясь отвлечь внимание американцев от кризисного состояния экономики.

«Его программа натравливает соседей друг на друга, вознаграждает богатых, наказывая работающие семьи и попирает права и свободы американцев. Джо Байден является главным раскольщиком и олицетворяет нынешнее состояние Демократической партии: состояние раскола, отвращение и враждебность к половине страны», – заявила политика, сообщает Axios.

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти обвинил Байдена в том, что он решил «разделить, унизить и оскорбить своих собратьев-американцев» в своей речи. «Почему? Просто потому, что они не согласны с его политикой. Это не лидерство», – подчеркнул он.

Вашингтон, Наталья Петрова

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