Руководитель миссии Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе пребывания на Запорожской АЭС в четверг, 1 сентября, дал первую оценку ситуации состояния станции, – сообщают СМИ

Общаясь с журналистам Гросси сказал: «У нас есть первоначальная оценка. Мы видим самоотверженную работу персонала и руководства. Несмотря на очень сложные обстоятельства, они профессионально выполняют свою работу. Мы продолжим наш анализ».

Кроме того, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агенство оставит своих представителей на Запорожской АЭС.

«Представители, эксперты МАГАТЭ остаются на Запорожской станции. Мы сегодня достаточно много посмотрели, начали первую оценку, будем анализировать дальше, но вы должны знать, что эксперты МАГАТЭ остаются на станции», – заявил директор МАГАТЭ журналистам.

Ранее сегодня миссия МАГАТЭ во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС, где глава делегации «Росатома» и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории специалистов агентства и показали им участки станции, пострадавшие при артналетах со стороны украинских неонацистов.

Энергодар, Иван Бабурин

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