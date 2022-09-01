Захарова о попытке срыва Киевом миссии МАГАТЭ на ЗАЭС: Момент истины приближается

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 1 сентября заявила, что срыв миссии МАГАТЭ нужен был Киеву для того, чтобы международное сообщество не узнало о действительном источнике угрозы безопасности Запорожской АЭС, – сообщается на сайте МИД РФ.

Комментируя артобстрелы Запорожской АЭС и попытку захвата станции сегодня утром украинскими диверсионными группами, Мария Захарова сказала: «Осуществление этого чрезвычайно ответственного мероприятия (Международная миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС), призванного открыть глаза международному сообществу на реальный источник угрозы безопасности ЗАЭС, которым является украинская сторона, явно не по нраву Киеву. Момент истины неумолимо приближается. В этой связи накануне киевским режимом была осуществлена попытка срыва миссии МАГАТЭ на ЗАЭС».

Москва, Иван Бабурин

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