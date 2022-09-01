Премьер-министр Израиля переговорил с Зеленским

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в четверг, 1 сентября, поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и поздравил его с 31-м Днем Независимости Украины, который прошел неделю назад, – сообщает пресс-служба главы израильского кабмина.

В сообщении пресс-службы главы правительства Израиля говорится, что Лапид выразил поддержку украинскому народу и обсудил с Зеленским происходящее на полях сражений, а также «выразил соболезнования в связи с погибшими и ранеными на войне и призвал к дипломатическому решению, которое бы привело прекращении боевых действий».

Со своей стороны глава Украины также рассказал о телефонном разговоре с Яиром Лапидом.

В своем аккаунте в твиттере Зеленский написал: «Рассчитываю на присоединение его страны к антироссийским санкциям и на практическую помощь Украине по противодействию агрессии РФ».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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