В минобороны России в четверг, 1 сентября, заявила, что молчание ООН и «западных спонсоров Зеленского» подтверждает их причастность к провокации, произошедшей во время визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

В заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства, говорится: «Нам совершенно понятно гробовое молчание всех западных спонсоров режима В.Зеленского, фактически подтверждающее их негласное участие в подготовке сегодняшней провокации на Запорожской АЭС».

«Вместе с тем, вызывает обоснованное недоумение отсутствие публичной реакции по поводу действий Киева в районе Запорожской АЭС со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Подобное молчание не только бросает тень и ставит под сомнение объективность подходов ООН в ситуации вокруг Запорожской АЭС, но и ведет к дальнейшему росту эскалации там обстановки при полной безнаказанности киевского режима», – заявили в минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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