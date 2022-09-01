Минобороны РФ: Нападение украинских неонацистов на Запорожскую АЭС было нацелено на срыв миссии МАГАТЭ

Минобороны России в четверг, 1 сентября выступило с заявлением, в котором говорится, что развязанные в день приезда экспертов МАГАТЭ боевые действия украинских диверсионных групп с артиллерийскими обстрелами ВСУ Запорожской атомной электростанции не оставляют никаких сомнений в заблаговременной подготовке режимом Зеленского данной военной провокации.

В заявлении, опубликованном на сайте российского оборонного ведомства, говорится: «Именно с завершением подготовки операции по захвату украинскими диверсантами Запорожской АЭС в день приезда экспертов МАГАТЭ была обусловлена отмена визита Гросси (директор МАГАТЭ, – прим. ред.) на станцию 31 августа, вместо которой прошла его «внеплановая» встреча с В.Зеленским. Очевидно, что в случае успеха операции киевского режима по захвату станции, глава МАГАТЭ Р.Гросси и эксперты миссии стали бы «живым щитом» украинских диверсантов для недопущения любых действий по их уничтожению подразделениями российских вооруженных сил».

«Роль миссии МАГАТЭ в таком случае сводилась бы к фиксации нового статус-кво, – «Запорожская АЭС перешла под полный контроль Киева», при новой волне громких заявлений Вашингтона и европейских столиц с призывами к России обеспечить «демилитаризованную зону» вокруг АЭС, где должны остаться наблюдатели МАГАТЭ под охраной украинских военных», – заявили в минобороны РФ и добавили: «Данная провокация была сорвана эффективными действиями подразделений российских вооруженных сил и Росгвардии. В настоящее время миссия МАГАТЭ по главе с Р.Гросси прибыла на атомную электростанцию и начала плановую работу при полном обеспечении её безопасности российской стороной. Заслуживает уважение позиция Р.Гросси и его команды, все-таки выехавших на станцию, несмотря на провокации Киева и обстрелы ВСУ», – заявили в минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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