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Четверг, 1 сентября 2022, 19:30 мск

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США сорвали участие Колокольцева в саммите глав МВД в ООН

Фото: сайт ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в четверг, 1 сентября, заявил, что США не выдали визы российской делегации во главе с министром внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, чем сорвали их участие в саммите глав МВД в ООН, – сообщают СМИ.

Российский дипломат, в частности, сказал: «Из-за действий американской стороны участие в саммите российской делегации из МВД во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым было сорвано. Российской делегации попросту не выдали визы. Это очередное вопиющее нарушение США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН».

«Предоставление виз для делегатов – это не привилегия, а международно-правовая обязанность США», – заявил Небензя

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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