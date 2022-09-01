Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за нападения Украины на ЗАЭС

Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в четверг, 1 сентября, заявил, что Москва запросила проведение 6 сентября заседания Совета Безопасности ООН в связи с продолжающимися обстрелами Киевом Запорожской АЭС (ЗАЭС), – сообщают СМИ.

В своем телеграм-канале Полянский, в частности, написал: «В свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС и сегодняшней безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ, Россия запросила на 6 сентября заседание СБ ООН. На нем мы также предлагаем заслушать гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам пребывания его команды на ЗАЭС. Ожидаем и участия генсекретаря ООН Антониу Гутерриша».

Ранее сегодня минобороны РФ выступило с заявлением, в котором выразило недоумение отсутствием реакции на обстрелы Запорожской АЭС украинскими неонацистами в преддверии визита миссии МАГАТЭ со стороны гнесека ООН.

«Вызывает обоснованное недоумение отсутствие публичной реакции по поводу действий Киева в районе Запорожской АЭС со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Подобное молчание не только бросает тень и ставит под сомнение объективность подходов ООН в ситуации вокруг Запорожской АЭС, но и ведет к дальнейшему росту эскалации там обстановки при полной безнаказанности киевского режима», – заявили в минобороны России.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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