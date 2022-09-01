Завершился визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Глава администрации Энергодара Александр Волга в четверг, 1 сентября, заявил, что часть экспертов из миссии МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС, чтобы продолжить оценку ситуации в отношении ядерной безопасности, защиты и гарантий, – сообщают СМИ.

Александр Волга сообщил, что «автомобили миссии направились в сторону Энергодара. На станции останутся от восьми до 12 человек из миссии МАГАТЭ».

В то же время украинский «Энергоатом» указал, что по состоянию на 18:00 на АЭС остались пять представителей МАГАТЭ.

Со своей стороны, член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС осталась рабочая группа МАГАТЭ, которая состоит из 8-12 человек, остальные специалисты покинули станцию, они возвращаются в Вену.

Энергодар, Иван Бабурин

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