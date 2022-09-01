Жители Запорожской области передали директору МАГАТЭ открытое письмо

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в четверг, 1 сентяюря, рассказал, что жители Запорожской области передали руководителю миссии МАГАТЭ Рафаэлю Гросси в ходе его визита на ЗАЭС открытое письмо, – сообщают СМИ.

В своем телеграм-канале Рогов опубликовал текст Обращения жителей Запорожской области с требованием прекратить обстрелы Запорожской АЭС со стороны вооруженных сил Украины, под которым подписались более 20 тысяч жителей городов и поселков области.

В открытом письме к директору МАГАТЕ Рафаэлю Гросси говорится: «В районе самой большой атомной станции в Европе – Запорожской – сложилась критическая ситуация. Вооруженные силы Украины ведут регулярные обстрелы территории станции.

Господин Гросси, руководители стран-членов МАГАТЭ! Мы, жители Запорожской области, обращаемся к Вам с призывом остановить провокации Украины, направленные на Запорожскую АЭС!

Просим Вас решительно осудить действия руководства Украины по эскалации ситуации вокруг Запорожской АЭС и предупредить об ответственности перед мировым сообществом в случае продолжения обстрелов станции».

Энергодар, Иван Бабурин

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